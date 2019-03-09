Олександр Усик повівся на божевільний вчинок фаната: відеофакт

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик потрапив в курйозну ситуацію під час зустрічі з уболівальниками. Один з фанатів дав йому на підпис свій паспорт.

Український боксер спочатку здивувався божевільному вчинку свого фана, однак той запевнив Усика, що паспорт вже прострочений. Цей аргумент подіяв на нашого чемпіона, який, перевернувши кілька сторінок, таки поставив свій автограф в офіційному документі. Курйозний момент зняли на камеру шанувальники Усика.

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