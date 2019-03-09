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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Олександр Усик повівся на божевільний вчинок фаната: відеофакт

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Олександ Усик - фото 1
Олександ Усик / instagram

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик потрапив в курйозну ситуацію під час зустрічі з уболівальниками. Один з фанатів дав йому на підпис свій паспорт.

Український боксер спочатку здивувався божевільному вчинку свого фана, однак той запевнив Усика, що паспорт вже прострочений. Цей аргумент подіяв на нашого чемпіона, який, перевернувши кілька сторінок, таки поставив свій автограф в офіційному документі. Курйозний момент зняли на камеру шанувальники Усика.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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