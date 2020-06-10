Телеведучий не зміг втриматися на ногах і впав у прямому ефірі: епічне відео

Користувачів Twitter розвеселив курйозний фрагмент ефіру британського кулінарного шоу Sunday Brunch. На кадрах показано, як на початку випуску телеведучий не може утримати рівновагу та падає на підлогу. Дивіться, як все було.

Ведучий програми Тім Лавджой хотів закликати глядачів до позитиву. Чоловік почав радісно підстрибувати, представляючи себе і свого колегу Саймона Ріммера, але випадково послизнувся і впав.

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"Я навіть не можу допомогти тобі піднятися", – сказав Ріммер у відповідь на падіння Лавджоя, маючи на увазі необхідність додержуватись обмежувальних заходів, введені через коронавірус.

Крім цього, на ролику видно, що під час курйозного випадку журналіст не постраждав. Він практично відразу встав на ноги і продовжив вести передачу. "Отже, сьогодні вранці в нашому шоу ..." – продовжив він, а потім, не перестаючи сміятися сам, попросив гостей зупинитися.

When your trying to stay positive but life has other plans. Epic fall by Tim Lovejoy #SundayBrunch #TimLovejoy pic.twitter.com/WFhmkevgxt — Jamie Bolton (@JamieBolton) June 7, 2020

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