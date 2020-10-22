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Найкрасивіша гравець у покер захопила пікантними фото в ліжку (18+)

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Сара Андервуд без одягу - фото 1
Сара Андервуд без одягу / instagram.com/saraunderwood

Одна із найзвабливіших гравців у покер Сара Андервуд знову опинилась у центрі уваги мережі, адже ця білявка зовсім не соромиться демонструвати свої розкішні форми.

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

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Зважаючи на те, що теплих днів стає менше, дівчина активно проводить зйомки у своєму крихітному помешканні у лісі. Не винятком стали і нові кадри з Сарою, на яких вона позує лише у спідньому прямо на ліжку, насолоджуючись ранковою кавою.

Найкрасивіша гравець у покер захопила пікантними фото в ліжку (18+) - фото 431353

Найкрасивіша гравець у покер захопила пікантними фото в ліжку (18+) - фото 431354

Найкрасивіша гравець у покер захопила пікантними фото в ліжку (18+) - фото 431355

Джерело всіх фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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