Найкрасивіша гравець у покер захопила пікантними фото в ліжку (18+)

Одна із найзвабливіших гравців у покер Сара Андервуд знову опинилась у центрі уваги мережі, адже ця білявка зовсім не соромиться демонструвати свої розкішні форми.

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

І ще: У мережі з'явилися кадри з моторошного фільму з Меган Фокс: фото 18+

Зважаючи на те, що теплих днів стає менше, дівчина активно проводить зйомки у своєму крихітному помешканні у лісі. Не винятком стали і нові кадри з Сарою, на яких вона позує лише у спідньому прямо на ліжку, насолоджуючись ранковою кавою.

Джерело всіх фото: instagram.com/saraunderwood

Читайте також: Кім Кардашян – 40 років: найсексуальніші і найскандальніші образи зірки