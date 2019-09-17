Телеведуча випадково "засвітила" стрінги під час прямого ефіру: епічне відео

Інцидент стався на телебаченні під час однієї з програм. Кумедний випадок спіткав 25-річну аргентинську телеведучу Сол Перес у прямому ефірі на церемонії нагородження працівників телебачення.

Річ у тому, що дизайнер Фабіан Медіна Флорес вирішив поправити сукню Перес, але щось пішло не так. Чоловік так захопився, що оголив повністю ноги дівчини, показавши випадково її трусики.

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Епічний ролик з'явився на YouTube-каналі Eltrece. Перес в той момент давала інтерв'ю ведучим заходу, одним з яких був Флорес. Відзначимо, що дівчина відреагувала на таку витівку цілком спокійно.

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