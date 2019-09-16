Американка за допомогою фена бореться зі швидкою їздою: курйозне відео

Патті Баумгартнер з міста Полсон, штат Монтана, втомилася від автомобілів, які дуже швидко їздять по вулиці, на якій вона живе. В результаті їй в голову прийшла несподівана ідея, а на допомогу прийшов фен.

"Машини взагалі не скидають швидкість, але ж тут живе багато людей, які скаржаться, що не можуть проїхатися на велосипеді або пройти пішки. Наприклад, я б точно не ризикнула проїхатися тут", – розповіла жінка. Також вона каже, що через небезпеку не може нормально погуляти з онуком.

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Тому вона вирішила взяти вирішення проблеми в свої руки. Тепер Патті періодично сидить біля дороги, "цілячись" в проїжджаючі автомобілі феном, як ніби це поліцейський радар. В результаті її підтримали навіть самі поліцейські.

"Це дуже креативно. У штаті дійсно багато людей, які не дотримуються правила, а це – відмінна ідея і ініціатива від простих громадян, щоб боротися за порядок", – розповідає Ноа Песолла з патрульної поліції. Він навіть дав американці солдатський капелюх і подарував бейджик, щоб жінка виглядала "більш офіційною".

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