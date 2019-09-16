До штурму залишилося 4 дні: у Зоні 51 затримали перших "рятівників" інопланетян

До штурму Зони 51 залишилися лічені дні, але ентузіасти не можуть вже чекати і прийшли раніше. Так, там вже пройшли перші затримання. І так, це були блогери.

Існування Зони 51 дуже довгий час було покрите таємницями і конспірологічними теоріями. Згідно з найпопулярнішими, саме там влада США досліджує захоплених в полон інопланетян. І лише у 2013 році влада офіційно визнала, що там проводять випробування літаків-розвідників.

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Проте, ще в липні звичайна жартівлива зустріч у Facebook з ідеєю штурму секретної Зони 51 набрала понад 2 мільйони охочих. Зараз, коли до штурму залишилося 4 дні (20 вересня), штурмувати секретний об'єкт "планують" або "зацікавлені" 4 мільйони осіб.

Зона 51

І ось з'явилися перші затримані. 20-річний Тіес Гранзьєр і 21-річний Говерт Свіп – блогери з Нідерландів, у яких в сумі понад мільйон підписників. Ця кількість точно стане більшою, адже вони увійшли в історію і стали першим затриманими учасниками штурму Зони 51, одного з головних мемів 2019 року.

Хлопці доволі добре підготувалися – захопили з собою ноутбуки, камери, карти пам'яті і квадрокоптери. Вони зуміли пробратися до точки призначення і навіть відзняти кілька кадрів, після чого їх заарештувала поліція. У підсумку, блогерам довелося видалити весь відзнятий матеріал, а також їх очікує від 3 до 6 місяців в'язниці або штраф у розмірі 500 доларів.

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