Телеведуча в облягаючому "голому" костюмі шокувала глядачів: відео

Телеведуча з Нової Зеландії Белінда Рассел здивувала глядачів нюдовим нарядом під час випуску прогнозу погоди в прямому ефірі місцевого телеканалу Channel 9. Багатьом глядачам здалося, що журналістка була абсолютно голою.

"Я б сказала, що 80 відсотків коментарів були позитивними, 10 відсотків – негативними, але не злими, а решта – ну, ненависники залишаються ненависниками", – прокоментувала інцидент зірка телеекранів у своєму Instagram. Крім цього, Белінда Рассел зазначила, що ще жоден з її нарядів не викликав стільки суперечок.

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Користувачі мережі відреагували на незвичайний наряд Белінди переважно з гумором. "Я подумав, що це коригуюча білизна", "Забула одягнутися, напевно", "Спочатку трохи здивувався, а потім зрозумів, що це таке вбрання", "Мій чоловік виплюнув свій напій і крикнув: "Буб, давай швидше, Белінда без штанів!" – пишуть юзери.

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