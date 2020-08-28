На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Прогноз погоди та коронавірус: Меланія Трамп у зеленій сукні стала зіркою мемів
-
- 52
Дружина президента США Меланія Трамп прийшла на з'їзд Республіканської партії у зеленій сукні від Valentino вартістю 3 тисячі фунтів. І саме цей образ став полотном для творчості користувачів мережі твіттер. Просто гляньте, на що їх надихнув новий образ першої леді США.
Річ у тім, що цей колір в кіно- та телевиробництві використовують для накладання інших зображень на наявну картинку. Користувачі твіттера відразу ж побачили в її сукні хромакей і почали створювати меми.
Напередодні користувачі побачили у новому образі Меланії Трамп Єву Браун
Так, Меланію вже "одягнули" у вбрання зі статистикою смертей від коронавірусу в США – країна посідає перше місце за кількістю підтверджених випадків захворювання (понад 5,8 мільйона людей заразилися) і за кількістю померлих (понад 180 тисяч смертей).
На сукню першої леді нанесли зображення Джо Байдена – конкурента Дональда Трампа на президентських виборах від Демократичної партії, а також фото з центру тимчасового утримання іммігрантів.
Крім того, користувачі твіттера вирішили нагадати про рух Black Lives Matter, який виступає проти насильства над афроамериканцями.
Не обійшлося, звичайно ж, без прогнозу погоди. Погодьтесь, так дивитися його значно цікавіше.
Нагадаємо, що користувачі твіттера вже не вперше так жартують над зеленими образами знаменитих особистостей. Активно "переодягали" в незвичні образи в мережі, наприклад, королеву Великої Британії Єлизавету II.
Читайте також: Зірка Сексу у великому місті знялась для "активістського" номера Vogue Czechoslovakia
-
19:56Анджеліна Джолі відреагувала на новий роман Бреда Пітта
-
19:42Xiaomi показала, як працює вбудована в екран камера нового покоління
-
19:24В Австралії відкрився легендарний "будинок-бульбашка"
-
19:14Стюардеса дала кілька порад при заселенні в готель: її звинуватили у параної
-
18:54Три знаки Зодіаку, яких обожнюють усі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:43Прогноз погоди та коронавірус: Меланія Трамп у зеленій сукні стала зіркою мемів
-
18:31Журналісти отримали доступ до 28 тисяч принтерів, аби навчити людей кібербезпеки
-
18:21Дієтолог пояснила, чому не можна снідати однією кашею
-
18:10Гороскоп на 29 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Картинки з Горіховим Спасом 2020: листівки та відкритки для привітання
-
17:51На Житомирщині знайшли скарб часів Київської Русі: фото монет, яким понад 1000 років
-
17:50В Атлантиці зафіксований рекорд за кількістю штормів
-
17:42Самка собаки і нетрадиційно красива: з'явився ввічливий шрифт, що заміняє образливі слова
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:33Олена Кравець розповіла про свій стан здоров'я під час коронавірусу
-
17:25Привітання з Горіховим Спасом 2020 у віршах, смс і прозі українською
-
17:12Club Future Nostalgia: слухайте новий альбом Dua Lipa, записаний з Madonna та Missy Elliot
-
16:55Названа їжа-провокатор головного болю
-
16:46Користувачі iOS нарешті отримають довгоочікувану функцію YouTube
-
16:30ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх
-
16:22Де не відкриють школи з 1 вересня: список міст і районів з дистанційним навчанням
-
16:11Американці зібрали гігантський Volkswagen Beetle: він більший за Hummer
-
15:51Учені назвали ключову емоцію, яка продовжує тривалість життя
-
15:25Glovo звинуватили у несплаті боргів: затримують і зарплати кур'єрам
-
17:51На Житомирщині знайшли скарб часів Київської Русі: фото монет, яким понад 1000 років
-
16:30ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх
-
14:25Звуки Чорнобиля: українські та закордонні музиканти створять альбом про зону відчуження
-
12:05Як перетворити поразку на перемогу: 5 книг з незвичними лайфхаками
-
11:00Колаборація року: Тіна Кароль випустила хіт зі Snoop Dogg і Luca Dayz
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 серпня
-
07:13Погода в Україні 28 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 27 серпня
-
21:51Чоловіки проти Жінок: хто частіше бреше про свій сексуальний досвід
-
18:22Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів
-
17:20Поваги – нуль: Притула емоційно пояснив, чому проти призначення Луческу в Динамо
-
13:11Зеленський прокоментував скандал навколо концерту до Дня Незалежності – і це новий зашквар
-
11:16Магнітні бурі у вересні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня
-
07:12Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 26 серпня
-
21:22З'явилась свіжа карта жіночих і чоловічих ерогенних зон: гайда вивчати разом
-
17:40В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
-
14:40В Україні продовжили карантин і заборонили в'їзд іноземцям: нові правила
-
11:00Всесвітній день собак: Вгадай породу хвостатих акторів!
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня
-
07:17Погода в Україні 26 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 25 серпня
-
20:45ШАХТАР ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись фінал Суперкубку України-2020
-
19:23Шльопали ушльопки: які пісні були зайвими на концерті до Дня Незалежності України
-
16:10Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями
-
13:13ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х
-
11:30Коли ми станем собою: Океан Ельзи випустив нову довгоочікувану пісню