Прогноз погоди та коронавірус: Меланія Трамп у зеленій сукні стала зіркою мемів

Дружина президента США Меланія Трамп прийшла на з'їзд Республіканської партії у зеленій сукні від Valentino вартістю 3 тисячі фунтів. І саме цей образ став полотном для творчості користувачів мережі твіттер. Просто гляньте, на що їх надихнув новий образ першої леді США.

Річ у тім, що цей колір в кіно- та телевиробництві використовують для накладання інших зображень на наявну картинку. Користувачі твіттера відразу ж побачили в її сукні хромакей і почали створювати меми.

Напередодні користувачі побачили у новому образі Меланії Трамп Єву Браун

Так, Меланію вже "одягнули" у вбрання зі статистикою смертей від коронавірусу в США – країна посідає перше місце за кількістю підтверджених випадків захворювання (понад 5,8 мільйона людей заразилися) і за кількістю померлих (понад 180 тисяч смертей).

Green screen #1 has launched. It’s a strong first entry. pic.twitter.com/b6lPdneFp2 — Jason Kint (@jason_kint) August 28, 2020

На сукню першої леді нанесли зображення Джо Байдена – конкурента Дональда Трампа на президентських виборах від Демократичної партії, а також фото з центру тимчасового утримання іммігрантів.

We have green screen entry #4. Fitting - the opponent. pic.twitter.com/raVe0Kd6ri — Jason Kint (@jason_kint) August 28, 2020

Крім того, користувачі твіттера вирішили нагадати про рух Black Lives Matter, який виступає проти насильства над афроамериканцями.

Не обійшлося, звичайно ж, без прогнозу погоди. Погодьтесь, так дивитися його значно цікавіше.

Нагадаємо, що користувачі твіттера вже не вперше так жартують над зеленими образами знаменитих особистостей. Активно "переодягали" в незвичні образи в мережі, наприклад, королеву Великої Британії Єлизавету II.

If Melania knew how many people are going to take advantage of that green screen colored dress, she would have worn something else. pic.twitter.com/GrsEnPQvXy — Jim Z (@hometheater_z) August 28, 2020

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