На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Брудний дизайн: епічні фото інтер'єрів не для перфекціоністів
-
- 31
Інколи дизайнери настільки піддаються натхненню, що не переймаються про те, який вигляд матимуть певні предмети у побуті. Тренд на "брудні речі" настільки поширений, що від цих знімків виникає бажання терміново поприбирати.
Креативність не завжди викликає приємні емоції, а часто може змушувати задумуватись, чому ж взагалі існують деякі тренди. Таким яскравим прикладом є мода на "брудні" речі, приміром, джинси з плямами, чи підлога, яку нестерпно хочеться вимити.
І ще: Коли ремонт не рятує: маклер показав найгіршу квартиру у Нью-Йорку (відео)
І це явище, на жаль, значно популярніше, аніж здається. Тому в мережі діляться найепічнішими вигадками дизайнерів, які не варто бачити перфекціоністам.
Читайте також: Ефектні дизайни в помешканнях, які ускладнюють прибирання: фото
-
18:18Гороскоп на 22 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Місячний календар стрижок на березень 2021: дні, коли стригти волосся
-
17:25Розкута модель засвітила груди у прозорій білизні: пікантні фото (18+)
-
16:52Стало відомо, як назвуть дев'ятого правнука Єлизавети II
-
16:19Хороша і погана новина: про що варто говорити спочатку
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:51Зона відчуження ЧАЕС стала брендом: представлено новий логотип
-
15:19Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
-
14:48У мультсеріалі Сімпсони помітили чергове передбачення
-
14:20Модель Сінді Прадо розбурхала фанатів пікантним відео (18+)
-
13:52Чому шкідлива їжа приносить задоволення і як з цим боротися
-
13:24Брудний дизайн: епічні фото інтер'єрів не для перфекціоністів
-
12:53Як розбити жіночі серця: хлопець збрив бороду і став зіркою мережі (відео)
-
12:19Пісня про рушник: як українська пісня Андрія Малишка звучить різними мовами
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:53Яким знакам Зодіаку 21 лютого варто присвятити час зовнішності
-
11:21Цей простий напій допомагає зменшити стрес і тривожність
-
10:53Сексуальна модель Ана Чері похизувалась формами у крихітному купальнику (18+)
-
10:22Як швидко почистити картоплю: лайфхак від блогерки став хітом (відео)
-
09:55Погода в Україні 21 лютого: відлига після морозів
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого
-
08:50Жителів Чехії зобов'яжуть носити відразу дві маски
-
08:18Рай для геймерів: подивіться на цей Lexus IS з гігантським екраном всередині
- 20 лютого
-
21:53Як приготувати справжній український борщ: покроковий рецепт у фото від Євгена Клопотенка
-
21:21Названо три знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують
-
17:51Місячний календар стрижок на березень 2021: дні, коли стригти волосся
-
15:19Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
-
12:19Пісня про рушник: як українська пісня Андрія Малишка звучить різними мовами
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого
- 20 лютого
-
21:21Названо три знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують
-
18:16Гороскоп на березень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
15:1410 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть
-
11:47Ріанна святкує 33 роки: добірка нових фільмів зі співачкою
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого
- 19 лютого
-
21:50Прокрастинація у ліжку: чому соцмережі поглинають нас ввечері і як це змінити
-
18:51Правило 1 секунди, яке дозволить стати популярнішим і авторитетнішим
-
15:18Баланс між роботою та особистим життя: як його втримати
-
12:17Цими продуктами можна замінити свіжі овочі взимку
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 лютого
-
07:33Як почати ранок, щоб допомогти мозку прокинутися швидше
- 18 лютого
-
21:45МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ ▶ ШАХТАР: онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
19:19Спокуслива фітоняшка розкрила свої прості секрети схуднення (фото 18+)
-
16:20Джону Траволті – 67 років: 8 головних ролей іменинника
-
14:15Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото)
-
12:51Як визначити тип особистості: швидкий психологічний тест у картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 лютого
-
07:19Погода в Україні 18 лютого: незначне потепління та ожеледиця
- 17 лютого
-
20:50Астрофізики створили найточнішу карту Землі
-
17:18Пуш-пуш, миц-миц, кис-кис: як кличуть котів у 30 різних країнах
-
14:48В Україні збільшили штрафи для водіїв, велосипедистів і пішоходів: що варто знати