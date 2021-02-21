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Брудний дизайн: епічні фото інтер'єрів не для перфекціоністів

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Брудні речі від дизайнерів - фото 1
Брудні речі від дизайнерів / fluffytoast12

Інколи дизайнери настільки піддаються натхненню, що не переймаються про те, який вигляд матимуть певні предмети у побуті. Тренд на "брудні речі" настільки поширений, що від цих знімків виникає бажання терміново поприбирати.

Креативність не завжди викликає приємні емоції, а часто може змушувати задумуватись, чому ж взагалі існують деякі тренди. Таким яскравим прикладом є мода на "брудні" речі, приміром, джинси з плямами, чи підлога, яку нестерпно хочеться вимити.

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І це явище, на жаль, значно популярніше, аніж здається. Тому в мережі діляться найепічнішими вигадками дизайнерів, які не варто бачити перфекціоністам.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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