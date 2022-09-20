Телескоп James Webb уперше сфотографував Марс

Космічний телескоп Джеймс Вебб (James Webb Space Telescope) передав на Землю перші знімки Марса в інфрачервоному діапазоні з високою чутливістю. Вони були зроблені 5 вересня.

Оскільки Марс є для телескопа відносно близьким та дуже яскравим об'єктом, спостерігати за ним за допомогою приладів Джеймса Вебба непросто, пише Space. Щоб яскраве інфрачервоне світло планети не засліпило прилади космічної обсерваторії, спостереження велося шляхом створення дуже коротких експозицій з використанням специфічних налаштувань апаратури.

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Так, під час спостереження Джеймс Вебб отримав зображення та спектри з просторовою роздільною здатністю, які необхідні вченим для вивчення явищ, що відбуваються в атмосфері планети, включаючи пилові бурі та зміни, викликані зміною пори року. Крім того, телескоп за одне спостереження зміг зафіксувати те, що відбувається на Марсі, протягом доби – вдень, на заході сонця і вночі.

Перші знімки Джеймса Вебба показують східну півкулю планети у двох різних діапазонах. На зображенні, зробленому у короткому хвильовому діапазоні, переважає відбите сонячне світло. На ньому можна розрізнити деталі поверхні планети. До них, наприклад, відноситься кратер Гюйгенс, 450-кілометровий ударний кратер і темні вулканічні породи в районі плато Великий Сирт.

У діапазоні довших інфрачервоних хвиль телескоп фіксує світло, що випромінюється Марсом, яскравість якого пов'язана з температурою самої планети та її атмосфери. Яскравість знижується у напрямку до полярних областей, куди потрапляє менше сонячного світла, а також до північної півкулі, де зараз у розпалі зима.

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