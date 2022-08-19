Астронавт показав неймовірні фото полярного сяйва з орбіти

Полярне сяйво є ефектним явищем, яке мріють побачити чимало людей. Але особливий вигляд воно має саме з борту Міжнародної космічної станції. Зацініть!

Американський астронавт Роберт Гайнс поділився неймовірним видовищем з борту МКС (Міжнародної космічної станції), яким можуть насолоджуватись науковці на орбіті. На своєму профілі у твіттер льотчик та дослідник NASA опублікував серію кадрів з полярним сяйвом.

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Абсолютно чудове полярне сяйво сьогодні! Дякуємо за нещодавню сонячну активність, яка привела до появи цих неймовірних краєвидів, – зазначив Роберт.

twitter.com/Astro_FarmerBob

twitter.com/Astro_FarmerBob

Відзначимо, що у лютому 2021 Гайнс став пілотом космічного судна SpaceX Crew-4. 25 квітня 2022 року успішно відправився на орбіту та пристикував корабель до МКС. Зараз він працює у складі довгострокових місій, тож частенько ділиться побаченим у космосі.

twitter.com/Astro_FarmerBob

twitter.com/Astro_FarmerBob

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