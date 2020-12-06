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Опубліковано найдетальніше фото плями на Сонці

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Опубліковано найдетальніше фото плями на Сонці - фото 1

Астрономи з обсерваторії "Халеакала", яка розташована на Гавайських островах, опублікували найдетальніше зображення сонячної плями. Фотографія з'явилася на сайті Національної сонячної обсерваторії США (NSO).

Зображення вийшло безпрецедентно детальним. Воно було зроблено ще 28 січня 2020 року, але опубліковано тільки тепер. Фотографію плями мають намір використовувати в серії наукових статей про телескоп Даніеля Інує.

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Як розповіли вчені, роздільна здатність нового знімка у 2,5 раза вище, ніж у будь-яких інших зображень. На ньому можна побачити магнітні структури розміром до 20 км і смуги газів, що виходять з центру плями. Темна частина сонячної плями холодніша від поверхні Сонця, при цьому його температура понад 4200 градусів за Цельсієм.

Діаметр плями становить понад 16 тисяч кілометрів. Розмір настільки великий, що всередину може поміститися вся планета Земля. "Це лише крихітна частина Сонця", – відзначають дослідники.

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Джерело: nso.edu
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