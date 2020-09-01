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Hubble зняв вибухову хвилю від наднової

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Наднова зірка - фото 1
Наднова зірка / wikipedia

Телескоп Hubble зафіксував вибухову хвилю наднової. Зірка, що потрапила в кадр, розташована приблизно за 2400 світлових років від Землі в сузір'ї Лебедя.

Відзначається, що телескоп зняв невелику частину хвилі вибуху наднової. Вона розташована у північному сузір'ї Лебедя, від чого і отримала свою назву.

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Астрономи відзначають, що залишок наднової займає територію у 36 разів більше за повний Місяць.

Вчені припускають, що між 10 000 і 20 000 років тому стався перший вибух, в результаті якого від наднової відокремилася вмираюча зірка. Вона виявилася приблизно у 20 разів масивніша за Сонце. За цей час залишок наднової розширився на 60 світлових років від свого центру. При цьому вибухова хвиля по краях залишку зірки продовжує розширюватися зі швидкістю у близько 354 км в секунду.

Hubble зняв вибухову хвилю від наднової - фото 422992

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Джерело: nasa
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