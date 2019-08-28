Телескоп Hubble зняв процес смерті зірки

Космічний телескоп Hubble зняв процес загибелі зірки, яка розташована в сузір'ї Близнюків. Вона вибухнула і викинула речовину в космос.

Таке явище спочатку збентежило астрономів у візуальному плані. Замість того, щоб класифікувати його як один об'єкт, вони припустили, що це два об'єкти через симетричну лопатеву структуру. Однак згодом все ж об'єднали ці об'єкти в один – планетарну туманність, що отримала назву NGC 2371/2.

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Сформувалася ця туманність після того, як стався вибух зірки і викид її речовини в космос. Перегрітий зоряний залишок, який утворився в результаті, видно в центрі кадру. Вчені припускають, що процес охолодження зірки триватиме ще кілька тисячоліть. Лише після цього вона потьмяніє.

Момент смерті зірки

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