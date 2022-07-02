Чи зіткнеться найбезпечніший астероїд з Землею: учені виявили зміну його руху

Таємничий астероїд з назвою 2021 QM1 став найбільш небезпечним серед відомих науковцям. Тому до космічного тіла було прикуто чимало уваги, а нещодавно стало відомо, чи може він зашкодити нашій планеті.

Вчені виявили астероїд 2021 QM1 рік тому, але вже встигли назвати його одним із найнебезпечніших для Землі. Відповідно до перших розрахунків, вже у квітні 2052 року він міг зіткнутись з нашою планетою, пише Space.

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Дослідники дійшли до висновку, що таке зіткнення завдало б масштабних руйнувань. Наслідки від астероїда могли порівняти зі збитками через вибух атомної бомби, яку було скинуто під час Другої світової війни на японське місто Хіросіма. Тому науковці уважно відстежували його рух упродовж року.

Ми вивчили траєкторію польоту астероїда і спрогнозували його майбутню орбіту, всі розрахунки спочатку вказали на неминучість зіткнення з Землею 2052 року. Чим більше ми спостерігали за цим космічним каменем, тим вищим ставав ризик його падіння на планету, – ділиться один з вчених Річард Мойсс з ESA.

Але на кілька місяців астероїд наблизився до Сонця та зник з поля зору через яскраве світло. Астрономам довелось змінити тактику, адже навіть після того, як космічний об'єкт віддалиться від нашої зірки, то буде непомітним для більшості наземних телескопів. Тому вони скористались Дуже великим телескопом (комплекс із чотирьох окремих дзеркальних телескопів у Чилі).

Це все ще було надскладним завданням, адже залишалось коротке вікно, щоб побачити небезпечний астероїд на тлі тисяч зірок. Після важких досліджень все ж вдалось виявити 2021 QM1 та уточнити його орбіту. Виявилось, що космічне тіло дещо змінило свій напрям руху, тому зіткнення з нашою планетою у 2052 році не буде.

З початку спостережень у Сонячній системі було знайдено понад мільйон астероїдів, майже 30 тисяч з яких пролітають поблизу Землі. Астрономи відстежили більшість дуже великих космічних тіл, які можуть загрожувати людству, але чимало менших, що теж можуть завдати значної шкоди, приміром, 2021 QM1, залишаються невідомими.

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