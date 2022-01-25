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Телескоп Хаббл виявив неправильну чорну діру: фотофакт

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Чорні діри - фото 1
Чорні діри / scitechdaily

Вчені виявили унікальну чорну діру, яка створює умови для зародження зірок. Чорна діра розташована в карликовій галактиці Henize 2-10, що на відстані 34 мільйони світлових років від Землі.

Дані, отримані космічним телескопом Хаббл, показують, що чорна діра виділяє газ, що рухається у бік цілого скупчення молодих зірок, пише republicworld.

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Ретельно проаналізувавши знімки, вчені виявили, що саме астрономічні коливання, що походять від чорної діри, сприяють утворенню нових космічних об'єктів.

Унікальність дослідження, кажуть автори, полягає в тому, що участь чорних дір в утворенні зірок до теперішнього часу спостерігалася лише у великих галактиках, але не в таких карликових як Henize 2-10. Зараз фахівці чекають на введення в експлуатацію нового телескопа Джеймс Вебб, який дозволить вивчити такі процеси більш ретельно. На жаль, Хаббл з таким завданням не впорається.

Телескоп Хаббл виявив неправильну чорну діру- фото 493789
Телескоп Хаббл виявив неправильну чорну діру

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