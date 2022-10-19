"Телепузики кажуть бувайте!": Netflix оприлюднили трейлер оновленого серіалу

У мережі з'явився трейлер оновлених "Телепузиків" – історія про чотирьох друзів Тінкі-Вінкі, Діпсі, Лалу й По. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Netflix показав перший трейлер оновленого серіалу "Телепузики", який вийде на екрани глядачів вже 14 листопада.

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Відомо, що перша серія історії про телепузиків вийшла у 1997 році, а незабаром Netflix випустить оновлену версію, у якій легендарним Сонечком буде малюк азійської зовнішності.

Телеікони Тінкі Вінкі, Діпсі, Лаа-Ла та По повертаються! Тепер їхні дивовижні пригоди розповідає Тітус Берджесс", – йдеться в описі до тизера.

Дивіться трейлер нових "Телепузиків":

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