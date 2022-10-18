Памфір: дивіться трейлер українського фільму, який дебютував на Каннському фестивалі

У мережі оприлюднили трейлер драми "Памфір" від режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Прем'єрний показ цього фільму відбувся під час Каннського кінофестивалю. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Відомо, що головні ролі у цьому фільмі виконують Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна та Іван Шаран.

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Права на показ кінострічки у прокаті придбали у Канаді, Італії, Польщі, Швейцарії, Греції, Індонезії, Словакії й країнах Балтії. А український прокат запланований на 2023 рік.

Західна Україна, напередодні традиційного карнавалу. Памфір повертається до сім'ї після місяців відсутності. Їхнє кохання настільки беззастережне, що коли його єдина дитина влаштовує пожежу в молитовному домі, у Памфіра немає іншого вибору, окрім як відновити зв'язок зі своїм важким минулим, щоб виправити провину сина. Він стане на ризикований шлях із незворотними наслідками", – йдеться в описі до фільму.

Дивіться трейлер українського фільму "Памфір":

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