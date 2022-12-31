Телепрограма на Новий рік 2023: що покажуть українські канали в новорічну ніч

що дивитися по телевізору на Новий рік 2023

Підготували для вас список новорічних шоу та програм, які ви зможете подивитися під час святкування Нового року 2023! Читайте далі та дізнайтеся, що українцям підготувало телебачення цьогоріч.

Зібрали для вас телепрограму найпопулярніших українських телеканалів на 31 грудня на 1 січня. Ось що телевізійники пропонують переглянути українцям на Новий рік 2023.

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UA:Перший, ICTV, 1+1, Інтер

Протягом всього дня – Телемарафон "Єдині новини"

СТБ

5:18 – Х/ф Попелюшка

6:15 – Х/ф Попелюшка

7:56 – Холостяк – 12. Алекс Топольський

9:02 – Холостяк – 12. Алекс Топольський

12:02 – Холостяк – 12. Алекс Топольський

13:01 – Коли ми вдома. Разом до перемоги

13:31 – Коли ми вдома. Разом до перемоги

14:02 – Коли ми вдома. Разом до перемоги

14:33 – Коли ми вдома. Разом до перемоги

15:03 – Коли ми вдома. Разом до перемоги

15:32 – Коли ми вдома. Разом до перемоги

16:02 – Коли ми вдома. Разом до перемоги

16:31 – Коли ми вдома. Разом до перемоги

17:00 – Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та чарівна шафа

19:51 – Хроніки Нарнії: Принц Каспіан

22:48 – Х/ф Брюс Всемогутній

00:01 – Х/ф Брюс Всемогутній

1:09 – Коли ми вдома. Разом до перемоги

1:42 – Коли ми вдома. Разом до перемоги

2:05 – Коли ми вдома. Разом до перемоги

2:29 – Коли ми вдома. Разом до перемоги

2:52 – Коли ми вдома. Разом до перемоги

5 канал

5:15 – Служба розшуку дітей Магнолія

5:20 – Д/ф "Собор на крові"

6:20 – Україна’22. Щоденники війни

6:25 – Служба розшуку дітей Магнолія

7:00 – Д/ф "Собор на крові"

8:00 – Д/ф "Майстри війни"

9:00 – Хвилина мовчання

9:01 – Час новин

9:20 – Марафон "Незламна країна" НАЖИВО

9:55 – Служба розшуку дітей Магнолія

10:00 – Час новин

10:15 – Марафон "Незламна країна"

11:00 – Час новин

11:10 – Машина часу

11:30 – Марафон "Незламна країна"

12:00 – Час новин

12:30 – Служба розшуку дітей Магнолія

12:35 – Машина часу

13:00 – Час новин

13:10 – Машина часу

13:30 – Марафон "Незламна країна"

14:00 – Час новин

14:10 – Хто з Мірошниченко?

14:40 – Україна’22. Щоденники війни

14:55 – Служба розшуку дітей Магнолія

15:00 – Час новин

15:25 – Таємниці Війни

16:00 – Час новин

16:15 – Особливий погляд

16:35 – Худ/ф "Нестримний"

18:00 – Час новин

18:15 – Марафон "Незламна країна"

19:00 – Час новин

19:15 – Д/ф "Окупація"

20:05 – Рандеву

21:00 – Час новин

21:30 – Невигадані історії

21:50 – Д/ф "Пам'яті Гліба Бабіча"

22:10 – Феєрія мандрів. Сергій Танчинець

22:25 – Концерт Оксани Мухи "Найгарніші пісні України"

23:40 – Виступ п'ятого президента України

23:45 – Виступ шостого президента України

00:05 – Концерт Оксани Білозір "Сповідь"

3:05 – Худ/ф "Вічний день святого Валентина"

4:20 – Це Україна

4:20 – Це Україна

Ентер-фільм

9:20 – "Телемагазин"

9:50 – "Расскажите об Украине"

10:10 – "Україна вражає"

10:35 – "Полезные советы"

11:05 – "Звездные судьбы"

11:35 – "Телемагазин"

12:05 – Х/ф "Лимерівна"

13:30 – Х/ф "Захар Беркут"

15:00 – Т/с "Чисто английские убийства"

19:30 – Т/с "Персона"

Новий канал

8:50 – Х/ф "Маска"

10:45 – М/ф "Монстри на канікулах"

12:25 – М/ф "Монстри на канікулах 2"

14:00 – М/ф "Монстри на канікулах 3"

15:50 – М/ф "Крижане серце"

17:40 – М/ф "Крижане серце 2"

19:35 – Х/ф "Чаклунка"

21:30 – Х/ф "Чаклунка: Повелителька темряви"

ТЕТ

8:00 – Сніданок з 1+1

11:00 – М/ф "101 далматинець"

12:30 – М/ф "Льодовиковий період"

14:10 – М/ф "Льодовиковий період 2: Глобальне потепління"

15:50 – М/ф "Льодовиковий період 3: Ера динозаврів"

17:40 – М/ф "Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф"

19:20 – М/ф "Льодовиковий період 5: Курс на зіткнення"

21:00 – Новорічний Вечірній квартал

23:30 – Привітання Президента України

НТН

8:00 – Х/ф "Операція "Тушонка"

10:00 – "Винуватці війни"

10:25 – "Останній день диктатора"

10:40 – "Речдок"

12:15 – "Випадковий свідок"

13:45 – Х/ф "Прибульці"

15:45 – Х/ф "Прибульці в Америці"

17:20 – "Речдок"

19:00 – "Тут Люди"

19:40 – Х/ф "Граф Монте-Крісто"

22:00 – Х/ф "Високий блондин у чорному черевику"

23:45 – "Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського"

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