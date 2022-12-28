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Фінансовий гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків Зодіаку
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Кому зі знаків вдасться примножити свої капітали у 2023 році? Дізнайтеся, що обіцяє гороскоп у новому 2023 році Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків Зодіаку у фінансовому плані.
2023 готує сюрпризи для всіх знаків Зодіаку у фінансовому питанні. На кожен з них чекають зміни, які не завжди можуть бути приємними, але в результаті зможуть подарувати безліч позитивних емоцій та прибуткових справ. Хто зможе розбагатіти у 2023 році, а кому не поталанить у рік Водяного Кота (Кролика), пише Радіо MAXIMUM.
І ще: Після всіх труднощів: ці знаки Зодіаку отримають особливі сюрпризи у 2023
До вашої уваги фінансовий прогноз на 2023 рік на українській мові!
Фінансовий гороскоп на 2023 рік
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Вже у першому кварталі Овни отримають підвищення або ж фінансові бонуси. Все завдяки прихильності Юпітера, який допомагатиме не лише збільшити заощадження, а й забезпечити фінансову подушку. Хоч представники цього вогняного знаку і мають звичку імпульсивно витрачати гроші, але у 2023 робитимуть все, щоб на їхньому рахунку залишалась пристойна сума.
Телець
У Новому році можна загадувати грошові бажання, адже зірки допоможуть їм збутися. Але буде не зайвим скласти незалежний фінансовий план з пріоритетами та відкладати гроші для керування своїми забаганками. Хоч у 2023 і можливі непередбачувані витрати, але працьовиті Тельці зможуть вийти навіть в плюс
Близнюки
Відповідно до фінансового гороскопа, у Близнюків у 2023 буде нагода задовольнити всі свої грошові та матеріальні потреби. Підприємці отримають нові можливості, а студенти та новачки повернуть собі добробут. Дуже важливо зберігати обережність у справах, пов'язаних з коштами. Перед будь-якими інвестиціями варто приділити час на аналіз та вивчення ситуації. Чимало Близнюків отримають нові джерела доходу.
Рак
Сатурн може відкласти очікувані фінансові бонуси у першому кварталі року. Та на початку року доволі високі шанси на те, що вам повернуть борги. А влітку Раки можуть замислитись навіть над придбання нерухомості та переїздом за кордон. Саме час подумати про свої уміння та спробувати їх реалізувати.
Лев
Астрологи радять Левам зосередитись на своїх ідеях та працювати над ними, не зациклюючись на помилках. Негативні думки можуть стати перешкодою, тому саме час увімкнути позитивне мислення та бути уважнішими. Тим часом свята та заходи можуть добряче вдарити по гаманцю, але пані удача допоможе вийти на хороший рівень доходів.
Діва
Вже у першому кварталі року можливі бонуси у вигляді грошей. Та для стрімкого поповнення гаманця потрібно запастись терпінням. Деяким Дівам доведеться витратитись на ремонт чи авто, тому цей рік буде хороший для обачності та виважених рішень.
Терези
2022 рік був для Терезів роком несподіванок, а от 2023 стане роком стабільності у фінансовому плані. Дуже високі шанси розбагатіти завдяки інвестиціям. Але не варто втрачати голову через надто заманливі пропозиції, уважно проаналізуйте ринок і лише тоді приймаєте рішення. Всередині року можливий незначний спад, але він зовсім швидко зміниться на підйом.
Скорпіон
Рух планет прогнозує дуже успішний старт року для Скорпіонів. Можна чекати на додаткові прибутки, а також приємні пропозиції. Та це не означає, що Скорпіонам варто забувати про фінансові плани. Чим краще ви продумаєте цей процес, тим легше буде бачити повну картину та знаходити кошти на свої потреби.
Стрілець
Венера та Юпітер підготують неабиякий подарунок для Стрільців. Про таку кількість можливостей інші будуть лише мріяти. Тому 2023 рік стане періодом, коли представники цього знаку будуть чимало працювати, а результати перевершать очікування. Тому не засмучуйтесь, якщо на початку року щось йтиме не за планом.
Козеріг
Ще один знак Зодіаку, до якого прихильно поставиться Юпітер. Але доведеться присвятити чимало часу навчанню та аналізу своїх дій. Попереду доволі приємний фінансовий рік, який вимагатиме гнучкості. Астрологи зауважують, що інвестиції також себе окуплять.
Водолій
Фантастичні перспективи щодо прибутків з'являться на обрії вже на початку року. Але спершу порадьтесь з фахівцями, а вже тоді приймайте рішення. Сатурн випробовувати уміння керувати фінансами у представників цього знаку. Тому настав час менш легковажно ставитись до грошей.
Риби
Таким людям варто оптимістичніше ставитись до питань інвестицій. Рік може принести прекрасні перспективи та фінансовий розвиток, якщо Риби не будуть зациклюватись на дрібних проблемах. Мисліть ширше, уважно перевіряйте інформацію та не бійтесь радитись з фахівцями.
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