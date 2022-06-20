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Telegram запустив платну Premium-версію свого месенджера

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У Telegram таки з'явилась платна Premium-версія - фото 1
У Telegram таки з'явилась платна Premium-версія

Популярний месенджер Telegram таки отримав платну Premium-версію. Розповідаємо, чим вона відрізнятиметься від безплатної.

Як розповідають в ITC, наразі платна версія доступна лише для користувачів iOS. Натомість запуск аналогічної версії для Android поки не анонсували.

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Вартість платної підписки становить 5,99 долара на місяць. А для її підключення необхідно зайти в Налаштування – Telegram Premium.

Які особливості Telegram Premium

  • Завантаження у додаток файлів (фото, відео й інші файли) об'ємом до 4 ГБ.
  • Пришвидшене завантаження різного контенту (фото, відео та інших файлів) на максимальній швидкості без обмежень.
  • Вимкнення реклами у каналах.
  • До 1000 передплат на канали.
  • Підключення до 4 облікових записів у будь-якій програмі.
  • Організація чатів: до 20 тек, до яких можна додати до 200 чатів.
  • Закріплення до 10 чатів у основному списку.
  • Одночасне використання до 20 коротких публічних посилань (t.me).
  • 400 обраних GIF-анімацій та 10 обраних наліпок.
  • Розширений розділ "Про себе": більше символів та можливість використовувати будь-які посилання.
  • Більше знаків у підписах до фото та відео.
  • Розпізнавання голосових повідомлень (миттєве розшифрування голосового повідомлення після натискання кнопки поруч).
  • Унікальні реакції та наліпки.
  • Більше можливостей для керування чатами.
  • Особливий значок поруч з іменем, що символізує внесок у підтримку Telegram.
  • Відеоаватар, який програватиметься для всіх користувачів не тільки у профілі користувача, але й у списку чатів та самих чатах.
  • Нові іконки програми.
Telegram запустив платну Premium-версію свого месенджера - фото 507894

Усі ж функції, які мав месенджер раніше, залишаються безплатними. Тож якщо вас не цікавить платна версія, то можете спокійно користуватись тим функціоналом, який був доступним і раніше.

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