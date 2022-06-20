Telegram запустив платну Premium-версію свого месенджера

Популярний месенджер Telegram таки отримав платну Premium-версію. Розповідаємо, чим вона відрізнятиметься від безплатної.

Як розповідають в ITC, наразі платна версія доступна лише для користувачів iOS. Натомість запуск аналогічної версії для Android поки не анонсували.

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Вартість платної підписки становить 5,99 долара на місяць. А для її підключення необхідно зайти в Налаштування – Telegram Premium.

Які особливості Telegram Premium

Завантаження у додаток файлів (фото, відео й інші файли) об'ємом до 4 ГБ.

Пришвидшене завантаження різного контенту (фото, відео та інших файлів) на максимальній швидкості без обмежень.

Вимкнення реклами у каналах.

До 1000 передплат на канали.

Підключення до 4 облікових записів у будь-якій програмі.

Організація чатів: до 20 тек, до яких можна додати до 200 чатів.

Закріплення до 10 чатів у основному списку.

Одночасне використання до 20 коротких публічних посилань (t.me).

400 обраних GIF-анімацій та 10 обраних наліпок.

Розширений розділ "Про себе": більше символів та можливість використовувати будь-які посилання.

Більше знаків у підписах до фото та відео.

Розпізнавання голосових повідомлень (миттєве розшифрування голосового повідомлення після натискання кнопки поруч).

Унікальні реакції та наліпки.

Більше можливостей для керування чатами.

Особливий значок поруч з іменем, що символізує внесок у підтримку Telegram.

Відеоаватар, який програватиметься для всіх користувачів не тільки у профілі користувача, але й у списку чатів та самих чатах.

Нові іконки програми.

Усі ж функції, які мав месенджер раніше, залишаються безплатними. Тож якщо вас не цікавить платна версія, то можете спокійно користуватись тим функціоналом, який був доступним і раніше.

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