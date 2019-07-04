Telegram потішить користувачів новою опцією: перші деталі

Месенджер Telegram вирішив повторити популярну ідею Viber, тому невдовзі всі користувачі отримають доступ до стікерів з анімацією. Детальніше про нововведення читайте далі.

Месенджер Telegram не збирається відставати від інших подібних платформ, тому втілив у життя довгоочікувану можливість надсилати анімовані стікери. Саме ця функція раніше стала однією із родзинок його конкурента Viber, а тепер запрацює і в проєкті Дурова.

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Відзначимо, що зараз нововведення працює далеко не у кожного, адже тестується у бета-версіях. Однак не варто перейматись, оскільки невдовзі вона буде активною у всіх користувачів після повноцінного оновлення.

До слова, пробна версія отримала 33 стікери, над якими працювали художники з різних країн. Для цього проводився конкурс, а найкращі роботи згодом тішитимуть юзерів.

Нові стікери вже працюють у таких версія месенджера:

Telegram Desktop 1.7.3 та вище (стабільна та бета-версія)

Telegram для Android 5.7.1 та вище (бета-версія)

Telegram для iOS 5.7 та вище (стабільна та бета-версія)

Telegram для macOS 5.3 та вище (бета-версія)

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