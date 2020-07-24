Тейлор Свіфт раптово випустила новий альбом, який здивував фанатів

Поп-зірка Тейлор Свіфт несподівано випустила карантинний альбом folklore, який зовсім не у стилі останніх її платівок. Слухайте всі пісні онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

30-річна американська співачка Тейлор Свіфт провела карантин доволі продуктивно, адже таємно записала повноцінний альбом під назвою folklore. Нова платівка добряче здивувала шанувальників, адже на ній немає танцювальних треків, а всі пісні доволі повільні та нагадують балади.

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Всього альбом folklore складається з 16 треків, серед яких спільні з фронтменом Bon Iver Джастіном Верноном, інді-гуртом The National та співаком Джеком Антоноффом.

Taylor Swift – folklore, слухати альбом онлайн (для прослуховування всіх пісень авторизуйтесь на deezer через соцмережі тощо):

Приємним бонусом став ще й кліп на пісню Cardigan зі свіжої платівки, який зачаровує своїм казковим стилем.

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