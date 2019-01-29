Технології минулого: таксофони на американських вулицях

Креативна фотограф показала колоритні вуличні кадри з Нью-Джерсі, на яких сховались таксофони.

Знайомтесь, Емі Беккер (Amy Becker) – талановита та креативна фотограф, яка показує, як колись потрібні технології перетворились у частину архітектури. Жінка шукає на вулицях Нью-Джерсі старі таксофони та знімає їх на iPhone, який і перетворив вуличні телефони на своєрідну реліквію. До того ж, люди вже навіть не звертають увагу на них, а деякі стають місцем для вуличних продавців та підзарядки сучасних гаджетів.

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Джерело всіх фото: amybecker.com

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