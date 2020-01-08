Технологічний кіт став зіркою Reddit: відео

У мережі не можуть втримати усмішку від епічного відео з котом, який став частиною побутової техніки. Цей момент, коли пухнастик обрав найзручніше місце на всій кухні.

На платформі Reddit користувач з ніком CallistoChemical поділився роликом з котом, який за короткий час опинився у трендах платформи. Всього за 8 годин ролик переглянули понад 77 тисяч осіб, а ще більш як 600 залишили коментарі.

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"Наш кіт розмістився прямісінько на кнопці освітлення духовки", – відзначив автор у коментарі, пояснивши, чому будь-який дотик до пухнастика вмикає світло у духовій камері. Коментатори ж жартують, що насправді домашній улюбленець лише каталізатор або ж надто технологічний кіт для нашого часу.

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