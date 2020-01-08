Ілон Маск станцював на презентації в Китаї: веселе відео

Глава компанії Tesla Ілон Маск станцював на презентації позашляховика Model Y, зібраного на новому заводі в Шанхаї. Відео танцю з'явилося в Twitter бізнесмена.

Бізнесмен Ілон Маск оригінально привітав запуск продажів електрокарів Tesla Model Y, які зібрали на заводі в Шанхаї. У коментарі під роликом Маск написав: "небезпечно для перегляду на роботі".

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Нагадаємо, завод Tesla в Китаї був побудований в рекордно короткі терміни і став першим за межами США.

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020

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