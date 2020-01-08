Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Ілон Маск станцював на презентації в Китаї: веселе відео

  • 18
Ілон Маск - фото 1
Ілон Маск / cnbc

Глава компанії Tesla Ілон Маск станцював на презентації позашляховика Model Y, зібраного на новому заводі в Шанхаї. Відео танцю з'явилося в Twitter бізнесмена.

Бізнесмен Ілон Маск оригінально привітав запуск продажів електрокарів Tesla Model Y, які зібрали на заводі в Шанхаї. У коментарі під роликом Маск написав: "небезпечно для перегляду на роботі".

І ще: Ілон Маск запустив в космос 60 супутників для глобального інтернету: відео

Нагадаємо, завод Tesla в Китаї був побудований в рекордно короткі терміни і став першим за межами США.

Читайте також: Tesla Cybertruck та інші винаходи Ілона Маска зняли у кліпі відомого репера

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
  • 31.12.2019, 18:33
  • 457
Українські колядки – слухати ТОП 25 пісень на Різдво: тексти і відео
  • 31.12.2019, 17:08
  • 266398
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 1998542
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл