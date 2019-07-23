Apple – перша: з'явився список найбагатших технологічних компаній світу

У свіжому рейтингу 500 найбільших компаній світу (за обсягом виторгу) журналу Fortune вперше китайських компаній виявилося більше, ніж американських: 129 проти 121.

Також у рейтинг вперше потрапив китайський виробник гаджетів Xiaomi. Компанія посіла 468 місце з виторгом $ 26,44 млрд у 2018 році, що на 55,9% більше, ніж роком раніше. Перше місце дісталося американському ритейлеру Walmart. Серед технологічних компаній лідирує Apple.

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Apple посідає 11 місце у загальному рейтингу. Технологічною компанією №2 за обсягом виторгу названий Samsung (15 місце у загальному рейтингу): $ 221,5 млрд. Материнська компанія Google Alphabet ($ 136 млрд) – четверта (37 місце в загальному списку).

Xiaomi уперше опинилася у світовому рейтингу

Вище виявилася тайванська компанія Hon Hai Precision Industry (Foxconn) з $ 175,6 млрд виторгу (23 місце у загальному рейтингу). Microsoft зі $ 110 млрд виторгу замикають першу п'ятірку (88 місце загального рейтингу).

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