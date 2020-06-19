Техноблогер розкрив секрет однієї з функцій HUAWEI P40 Pro

Після недавнього тесту HUAWEI P40 Pro на міцність автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсон взявся за розбирання флагмана. Що він виявив всередині гаджета?

У першу чергу блогера зацікавила будова розмовного динаміка смартфона, який не видно на поверхні корпусу. Щоб дістатися до потрібного компонента, ентузіасту довелося неабияк заглибитися у "внутрішній світ" гаджета.

Це цікаво: У мережу злили усі технічні характеристики Samsung Galaxy Note20 Ultra

Демонтаж задньої кришки HUAWEI P40 Pro пройшов за стандартною схемою – клей, що з'єднує скло і металеву рамку, був розігрітий феном, після чого деталь була відокремлена від корпусу за допомогою присоски і канцелярського ножа. Перше, на що звернув увагу блогер при від'єднанні панелі – відсутність прикріплених до неї шлейфів. Пояснюється це розміщенням сканера відбитків пальців під екраном, а не на тильній панелі.

Потім Нільсон витягнув котушку безпровідної зарядки і пластиковий модуль NFC, зазначивши їх якісне складання і відсутність зазорів між компонентами при заводському монтажі. Після вилучення материнської плати, яка кріпилася на двох гвинтах, блогер звернув увагу на модуль основної камери, включаючи 12-мегапіксельний "перископ" з функцією оптичної стабілізації, позбавлений видимих ​​рухомих частин.

Після вилучення фронталки і інфрачервоного датчика для розпізнавання обличчя ентузіаст все ж таки дістався до динаміка у верхній частині смартфона. У ролі мембрани він використовує поверхню дисплея – таке рішення вже застосовувалося раніше в деяких моделях смартфонів і навіть телевізорів. Попри велику кількість компонентів, Нільсон зазначив, що повне розбирання гаджета не викликало труднощів, а після установки комплектуючих на місце апарат увімкнувся і продовжив нормально працювати.

Читайте також: Huawei створить смартфон з двома дисплеями