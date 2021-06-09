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Техноблогер провів тест на міцність вуглепластиковому Carbon 1 Mark II: відео

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Carbon Mark II провалив тест на міцність - фото 1
Carbon Mark II провалив тест на міцність

Техноблогер Зак Нельсон випробував свої фірмові методи тестування на оригінальному гаджеті з корпусом з вуглеволокна. Новинка цікава невеликою товщиною та незвичайним дизайном. Але, як виявилося, для проходження екстремальних випробувань "руйнівника смартфонів" цього недостатньо.

Насамперед автор YouTube-каналу JerryRigEverything виміряв вагу новинки. Вона склала усього 128 грамів, що порівняно небагато за мірками пристроїв з такою ж діагоналлю (у середньому від 170 до 250 грамів).

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Далі було випробування стійкості захисного скла дисплея. Як і у більшості сучасних моделей, помітні ушкодження з'явилися при обробці інструментом з індексом твердості 6 за шкалою Мооса.

Що стосується корпусу, він виявився більш вразливим до механічних впливів. Блогер зазначив, що при "обробці" ножем карбон по відчуттях нагадує звичайний пластик і легко пошкоджується. Дисплей смартфона не витримав тривалого впливу вогню від запальнички – на матриці залишилася помітна біла пляма. Крім того, подряпаний сканер відбитків пальців вийшов з ладу.

Переживши тест на згинання в одну сторону, Carbon Mark II не витримав зворотного навантаження – його дисплейний модуль розкришився. Блогер резюмував, що головною метою виробника було створити не захищений гаджет для екстремалів, а легкий апарат, здатний витримати падіння та незначне згинання. Використання вуглепластику також дозволило знизити товщину корпуса до 6,3 міліметра.

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