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Технічні характеристики смартфона Samsung Galaxy M20 з'явились в мережі
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Як відомо, компанія Samsung готує до випуску нову лінійку бюджетних смартфонів Samsung Galaxy M, до якої увійдуть три моделі Galaxy M10, M20 і М30.
Офіційна прем'єра перших представників лінійки Galaxy M, які йдуть на зміну серії Galaxy J, відбудеться в Індії 28 січня, але багато про новинки відомо вже зараз.
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Буквально на днях індійський підрозділ онлайн-магазину Amazon розсекретив дизайн прийдешніх новинок, а зараз сама Samsung опублікувала на офіційному сайті довідкову документацію моделі Galaxy M20 (модельний номер – SM-M205F), в якій є всі характеристики новинки.
Samsung Galaxy M стануть першими смартфонами виробника, оснащені екранами Infinity-V Display з краплеподібними вирізами. Власне, інструкція є наочним тому підтвердженням. А ще вона дає уявлення про розташування фізичних кнопок керування та різних ключових компонентах пристрої на кшталт модуля NFC, роз'єму 3,5 мм і порту USB-С (так, він теж буде).
Смартфон Samsung Galaxy M20 отримає екран LCD діагоналлю 6,3 дюйма з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів і співвідношенням сторін 19.5: 9, однокристальну систему Samsung Exynos 7885, 3 ГБ оперативної і 32 або 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.
Основна камера буде подвійною. Головний модуль побудований на сенсорі з роздільною здатністю 13 Мп з об'єктивом з діафрагмою f / 1,9, а додатковий модуль – сенсор на 5 Мп з об'єктивом з діафрагмою f / 2,2. Подробиць про фронтальну камеру в специфікаціях чомусь немає, але раніше говорилося, що вона буде 8-мегапіксельною.
Ще одна особливість Samsung Galaxy M20 – акумулятор на цілих 5000 мАг. Теоретично, це може означати автономний час роботи до трьох днів. Зрозуміло, що з таким акумулятором габарити у Samsung Galaxy M20 відповідні. При розмірах 156,4 х 74,5 х 8,8 мм новинка важить 183 г.
З коробки смартфон буде працювати під управлінням ОС Android 8.1 Oreo, що дещо пригнічує враховуючи, що нова Android 9 Pie вийшла ще у серпні минулого року. Але, можливо, оновлення до Android 9 Pie з'явиться для моделі незабаром.
З новою лінійкою недорогих смартфонів Samsung Galaxy M південнокорейський виробник розраховує успішніше конкурувати з Xiaomi, яка очолює ринок смартфонів Індії. Саме на ринок Індії в першу чергу і розраховані ці моделі. За попередніми даними, Samsung Galaxy M10 і M20 будуть коштувати відповідно близько $ 135 і $ 215.
На жаль, про терміни старту глобальних продажів нічого не повідомляється і поки не зрозуміло, чи будуть Galaxy M продаватися в Україні.
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