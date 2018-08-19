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Технічні характеристики смартфона Huawei Mate 20 з'явилися в мережі

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Huawei Mate 20 буде потужним смартфоном - фото 1
Huawei Mate 20 буде потужним смартфоном / THE ROCO

Свіжий витік розкрив точні технічні характеристики, вартість та дату виходу в продаж нового Huawei Mate 20.

Очікується, що новинка стане першим у світі смартфоном з 7-нанометровим чипсетом Kirin 980.

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Крім цього, гаджет отримає 6,3-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Quad HD, тонкими рамками та вирізом зверху.

Huawei Mate 20 буде коштувати 999 доларів - фото 271001
Huawei Mate 20 буде коштувати 999 доларів / giztop

Основою Mate 20 стане процесор Kirin 980 з чотирма ядрами Cortex-A76 на частоті до 2,8 ГГц і чотирма енергоефективними Cortex-A55. З чуток, 7-нм техпроцес забезпечить на 20% більше продуктивності та на 40% менше енергоспоживання, ніж 10-нм процесори. Kirin 980 також укомплектують блоком для AI-обчислень.

Huawei Mate 20 вийде у версіях з 6/128 ГБ і 8/256 ГБ оперативної та вбудованої пам'яті відповідно. Для розширення сховища буде передбачений слот microSD.

Пристрій оснащений акумулятором на 4 200 мАг з підтримкою швидкої зарядки, 40-мегапіксельною потрійною камерою і 20-мегапіксельною камерою для селфі. З коробки апарат буде працювати на Android 9 Pie.

Ціна Huawei Mate 20 складе $ 999. Смартфон надійде в продаж не раніше кінця вересня 2018 року.

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Джерело: giztop
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