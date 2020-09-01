Технічні характеристики Poco X3 розкрили за допомогою бенчмарку

Напередодні анонсу нового смартфона Poco X3 у мережі вже з'являлися його фотографії та дата презентації. Новий же витік пролив світло на ключові технічні характеристики новинки.

Розповідаємо, що там по потужності Poco X3 та обговоримо інші характеристики смартфона.

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Poco X3 "засвітився" у базі бенчмарку Geekbench, де він згадується як Xiaomi M2007J20CG. Смартфон набрав 571 бал в одноядерному режимі і 1766 в багатоядерному.

Результати Poco X3 у бенчмарку Geekbench

Відповідно до представленого опису, смартфон оснащується восьмиядерним процесором Qualcomm, 6 ГБ оперативної пам'яті та працює під управлінням Android 10.

Раніше вже офіційно підтвердили, що в наступний смартфон Poco встановлять новітній процесор Snapdragon 732G з низкою фішок для геймерів. Інші витоки вказують на наявність 6,67-дюймового дисплея з частотою оновлення 120 Гц, акумулятора на 5160 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт і основної камери з роздільною здатністю 64 Мп.

Презентація смартфона запланована на 7 вересня. Тоді й стане відомо, чи підтвердилась інсайдерська інформація стосовно новинки.

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