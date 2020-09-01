Представлено realme X7 Pro: топовий процесор, швидка зарядка й екран 120 Гц

Бренд realme оновив лінійку фірмових смартфонів флагманської моделлю realme X7 Pro. Гаджет на базі потужного процесора MediaTek отримав просунутий модуль основної камери, пристойну батарею й екран 120 Гц.

Крім того, компанія показала і доступнішу версію апарату під назвою realme X7. Розберімось, що ж це за монстри та чи зможуть вони стати королями на ринку середньобюджетних смартфонів.

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realme X7 Pro

Смартфон отримав 120-герцовий AMOLED-дисплей діагоналлю 6,55 дюйма з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, співвідношенням сторін 20: 9, вбудованим сканером відбитків пальців і частотою дискретизації сенсора 240 Гц.

"Серцем" новинки став восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 1000+ за підтримки 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті у різних конфігураціях. Обсяг вбудованого накопичувача моделі становить 128 або 256 ГБ.

Блок основної камери смартфона включає чотири датчики: головний на 64 Мп, 8-мегапіксельний з ультраширококутним об'єктивом, а також портретний монохромний модуль та сенсор для макрозйомки, по 2 Мп кожен. Роздільна здатність фронталки, врізаної в дисплей, становить 32 Мп.

realme X7 Pro може похизуватися процесором MediaTek Dimensity 1000+

realme X7

Базова версія смартфона отримала процесор MediaTek Dimensity 800U і представлена ​​в конфігураціях пам'яті 6 + 128 і 8 + 128 ГБ. У список інших відмінностей новинки від старшої моделі увійшли діагональ і частота дискретизації екрану (6,4", 120/180 Гц), модуль камери (датчик глибини замість портретного об'єктива) та місткість АКБ (4300 мАг).

realme X7 та realme X7 Pro

Характеристики realme X7 | X7 Pro:

Дисплей: 6,4", 1080х2400, 120/180 Гц | 6,55", 1080x2400, 120/240 Гц

Процесор: MediaTek Dimensity 800U | Dimensity 1000+

Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ, LPDDR4x

Вбудована пам'ять: 128 ГБ, UFS 2.1 | 128/256 ГБ, UFS 2.1

Основна камера: 64 Мп (f / 1.8) + 8 Мп (f / 2.3, 119 °) + 2 Мп (f / 2.4, датчик глибини) + 2 Мп (макро) | 64 Мп (f / 1.8) + 8 Мп (f / 2.3, 119 °) + 2 Мп (f / 2.4, портретний) + 2 Мп (макро)

Фронтальна камера: 32 Мп (f / 2.45)

Акумулятор 4300 мАг, 65 Вт | 4500 мАг, 65 Вт

Безпека: сканер відбитків під дисплеєм

Зв'язок: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5 GPS (L1 + L5) / ГЛОНАСС / Beidou, NFC

Габарити: 160,9 х 74,4 х 8,1 мм | 160,8 х 75,1 х 8,5 мм

Вага: 175 г | 184 г

ОС: Android 10 + realme UI

Вартість realme X7 з 6/128 ГБ пам'яті становить $ 264, за версію 8/128 ГБ встановлений цінник у $ 352. Флагманський realme X7 Pro в модифікаціях 6/128 ГБ, 8/128 ГБ і 8/256 ГБ обійдеться покупцям у $ 323, $ 364 і $ 469 відповідно. Старт продажів новинок запланований на 7 вересня.

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