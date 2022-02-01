Техаська різанина бензопилою: дивіться український трейлер фільму жахів

Netflix опублікував офіційний трейлер нової частини хорор-слешерів серії Техаська різанина бензопилою. І в ньому нам показали, що чекає на глядачів!

У новому фільмі розповідатиметься про події, що сталися майже через 50 років після першої частини, пише polygon.

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Маніяка-вбивцю грає Марк Бернем (Неправильні копи). А протистоятиме йому група молоді, яка навіщось перебирається до міста-примари, щоб розпочати тут нове життя "в безпеці". Серед них героїні Елсі Фішер (Джой Вілкс у Касл Рок), Сара Яркін (Американська історія жахів) та Джессіка Аллен (Холм одного дерева). Режисером виступив Девід Блю Гарсія. Як відомо, перший фільм серії жахів Техаська різанина бензопилою був знятий ще в далекому 1974 році.

"Після майже 50 років укриття Шкіряне лице повертається та переслідує групу молодих ідеалістичних друзів, які випадково потурбували його ізольований особистий світ у віддаленому техаському містечку", – сказано в описі відео.

Прем'єру стрічки заплановано на Netflix 18 лютого.

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