Театр на Подолі номінований на європейську архітектурну премію

Відреставрована будівля Театру на Подолі номінована на архітектурну премію Mies van der Rohe Award 2019.

"Друзі, раді поділитися з вами чудовою новиною. Наш проект Театр на Подолі номінований на премію Mies van der Rohe 2019", – йдеться в повідомленні бюро Drozdov&Partners у Facebook.

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Премія Mies van der Rohe Award була заснована Фондом Міс ван дер Рое і Європейською комісією у 2001 році. Її присуджують раз на два роки. Метою премії є досягнення розуміння трансформацій і формування європейського середовища, інновацій в галузі архітектури.

Після оголошення номінантів, журі скаладає шортлист з 40 проектів, з яких вибирають п'ятьох фіналістів.

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