Театр, лікарня і танцпол-басейн: у мережі показали, як виглядає суперяхта Путіна зсередини

"Непристойна розкіш" та "нудотворні надмірності" — так описують ЗМІ оздоблення величезної яхти Путіна. Дивіться, як виглядає інтер'єр 140-метрового судна за 700 мільйонів доларів.

Як пише The Sun, офіційна вартість яхти "Шехерезада" на момент завершення будівництва два роки тому становила 500 мільйонів фунтів стерлінгів, але інсайдери стверджують, що сьогодні вона може досягати 750 мільйонів фунтів (понад 990 мільйонів доларів).

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Робітник, який допомагав будувати судно, розповів, що усі поверхні оздоблені мармуром чи золотом. На яхті є безліч басейнів, СПА, сауна, театр, бальні зали, тренажерний зал, два вертолітні майданчики. Це як мінімісто. Є навіть лікарня, що цілком логічно на тлі чуток про те, що Путін смертельно хворий.

Крім цього, на яхті встановлений танцпол, який може трансформуватися в басейн. Вважається, що це один із двох таких басейнів на кораблях у світі.

А ще тут є більярдний стіл, п'ятиметровий акваріум і телевізор довжиною 4,5 м на всю стіну. Ванні кімнати прикрашені золотими тримачами туалетних рулонів та кранами.

Водночас судно обладнане двома гелікоптерними майданчиками, на яких можуть приземлятися 5 метрові військові гелікоптери. Високотехнологічна система безпеки корабля із чотирма радарами здатна збивати безпілотники. Під одним із вертолітних майданчиків є ангар, в який можна розмістити вертоліт, а також зберігається 6 гідроциклів та 8 підводних скутерів Seabob.

Важко змиритися з тим, що найнеймовірніший корабель у світі належить людині, яка бомбардує населення України. І це неймовірне багатство, коли зарплата середнього росіянина становить 5000 фунтів стерлінгів на рік, а люди там борються за їжу, – додав працівник.

З вересня 2020 року "Шехерезада" пришвартована у порту Маріна-ді-Каррара в Італії. З чуток, на яхті працює окремий європейський екіпаж, який допускається на борт лише за відсутності Путіна.

Сьогодні італійська влада вимагає конфіскувати яхту Путіна. "По всьому світу захоплюють яхти, що належать олігархам, але "Шехерезада" стоїть у всіх на очах гавані в Італії. Це просто здається неправильним", — наголосив колишній член екіпажу.

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