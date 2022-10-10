Team Vitality – визнаний чемпіон турніру EPL S16

Гранд-фінал чемпіонату з CS:GO показав, що за колектив має називатися найкращим. Зустріч Team Vitality зі складом Team Liquid завершилася перемогою першої команди з рахунком 3:2.

При цьому було зіграно п'ять карток, і на кожній із них хлопці показали себе з різних боків. Ті, хто ставив на команду на порталі GG.BET , отримали велику винагороду.

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Якщо розглядати успіхи по картах, то зустріч Team Vitality – Team Liquid закінчилася так:

етап Inferno завершився з рахунком 7:16;

на карті Dust 2 показані результати 16:7;

на стадії Mirage підсумком стали значення 21:25;

на карті Overpass гра пройшла з рахунком 19:17;

етап Vertigo ознаменувався значеннями 16:11.

Власний вибір карт кожної команди був успішним. Зустрічі ознаменувалися нищівними перемогами з ідентичними балами. На Mirage бій був завзятим, а сили приблизно рівними. На старті гри Матьє ZywOo Ербо ліквідував одразу трьох суперників, а потім розмінував бомбу. Буквально момент відокремив колектив від перемоги. Але на додаткових картах гравці Team Vitality були сильнішими, здобувши беззаперечний успіх.

На карті Overpass показав себе Джошуа oSee Ом. Чудова дуель із Пітером Dupreeh Расмуссеном не залишила нікого байдужим. При цьому Джошуа Ом розмінував бомбу буквально перед вибухом. Так Team Vitality забрала собі перемогу на карті та перейшла з суперником на наступний етап, де теж вибилася в лідери.

Чемпіонам видано 200 000 доларів. Додатково вони посіли місце на IEM Katowice, що очікується у 2023-му, а також отримали слот на таку важливу подію 2022 року, як BLAST Premier World Final. Срібний призер заробив 85 000 доларів.