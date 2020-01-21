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10 фото, які змусять вас усміхнутися

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Дві мавпи в Індонезії - фото 1
Дві мавпи в Індонезії / usatoday

Фінал конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards означає, що нас чекають найсмішніші фото дикої природи з різних куточків світу. І ось вони!

Журі міжнародного фотоконкурсу відібрало найвдаліші і найкумедніші роботи, надіслані учасниками в цьому році.

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До речі, конкурс заснували фотографи з Танзанії Пол Джойнсон-Хікс і Том Сула. Вони кажуть, що головна мета заходу не в тому, щоб показати, як багато комічного у світі тварин, а все-таки в тому, щоб привернути увагу до збереження природного середовища.

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Джерело: usatoday
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