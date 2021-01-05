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Те ще видовище: у Данії показали дитячий мультфільм про чоловіка з найдовшим пенісом

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Мультфільм розповідає про чоловіка з величезним пенісом - фото 1
Мультфільм розповідає про чоловіка з величезним пенісом

На данському телеканалі для дітей DR Ramasjang показали мультсеріал про чоловіка з найдовшим пенісом у світі. Перший епізод проєкту вийшов на екрани 2 січня. А всього планується 20 серій. Усі вони призначені для перегляду дітьми у віці від 4 до 8 років.

Головний герой мультсеріалу – Джон Діллерманд, у заставці співається, що у нього "найбільший пеніс у світі, і він нічого не може з цим вдіяти".

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Свою особливість він хоче використовувати на благо людей, але весь час потрапляє в незручні та смішні ситуації (в них немає сексуального підтексту). Наприклад, летить на повітряних кулях, прив'язаних до пеніса, або витягує з його допомогою речі з річки.

Цілком очікувано, що мультфільм викликав суперечки громадськості. Багато людей виступили проти – хтось вважає проєкт порнографічним, хтось побоюється, що мультсеріал пропагує педофілію. Але були й ті, хто оцінив мультик за почуття гумору та можливість обговорити з дитиною важливі питання, що стосуються тіла.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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