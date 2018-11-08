Таїланд тимчасово скасував консульський збір для українців

Таїланд скасував консульський збір для українців на два місяці, якщо вони перебуватимуть в країні не більше 15 діб.

Уряд Таїланду дозволив українцям перебувати Україні не більше 15 діб без стягнення консульського збору. Про це повідомляє Українське консульство у Королівстві Таїланд на своєму сайті.

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"Згідно з ухваленим Урядом Таїланду рішенням, громадяни України з 1 грудня 2018 по 31 січня 2019 року матимуть можливість отримати туристичну візу по прибуттю терміном на 15 діб без стягнення консульського збору, який наразі складає 2000 тайських бат (приблизно 1700 гривень)", – йдеться у повідомленні.

Якщо ви збираєтесь коли-небудь відпочивати в цій екзотичній країні, то ми рекомендуємо заздалегідь вивчити її особливості. Це потрібно вам для того, щоб вберегти себе від безглуздих ситуацій. У Таїланді процвітає культ їжі. На кожному кроці або кафе, або ресторація. Складається таке враження, що тайці їдять цілодобово. До слова, вдома вони готують вкрай рідко. Також у цій країні практично немає тротуарів. Тайці віддають перевагу їзді на скутерах і автомобілях, замість прогулянок пішки.

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