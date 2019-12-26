Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво

25 грудня римо-католики, протестанти і багато православних відзначали Різдво Христове. Не залишились осторонь свята й світові знаменитості. Дивіться, як же вони провели цей світлий день!

Судячи із фото, більшість зірок святкували Різдво в колі сім'ї вдома, дехто ж вирушив на відпочинок у теплі краї, а деякі знаменитості взагалі зустрічали свято на знімальному майданчику. Як все пройшло – дивіться у різдвяній добірці. Merry Christmas!

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Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес з дітьми

Моделі Белла і Джіджі Хадід з рідними

Дженніфер Лопес з коханим Алексом Родрігесом

Співачка Кеті Перрі в різдвяному образі

Футболіст Девід Бекхем з синами

Королівська родина Великобританії

Єлизавета ІІ

Модель Хайді Клум і музикант Том Каулітц

Зіркові подруги Сальма Гаєк і Анджеліна Джолі

Дженніфер Еністон із друзями

Акторка Єва Лонгорія показала сина

Актор Антоніо Бандерас з дружиною

Акторка Мілла Йовович

Моделі Кайя і Преслі Гербери влаштували свято дітям

Акторка Джуліанна Мур

Актор Х'ю Джекман з дружиною

Ангел Victoria's Secret Ізабель Гулар

Юна акторка Міллі Боббі Браун

Співак Джастін Бібер із дружиною Хейлі Болдвін

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