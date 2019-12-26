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Новий рік 2020 Різдво

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво

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Різ Візерспун - фото 1
Різ Візерспун

25 грудня римо-католики, протестанти і багато православних відзначали Різдво Христове. Не залишились осторонь свята й світові знаменитості. Дивіться, як же вони провели цей світлий день!

Судячи із фото, більшість зірок святкували Різдво в колі сім'ї вдома, дехто ж вирушив на відпочинок у теплі краї, а деякі знаменитості взагалі зустрічали свято на знімальному майданчику. Як все пройшло – дивіться у різдвяній добірці. Merry Christmas!

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Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес з дітьми

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376370

Моделі Белла і Джіджі Хадід з рідними

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376368

Дженніфер Лопес з коханим Алексом Родрігесом

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376369

Співачка Кеті Перрі в різдвяному образі

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376365

Футболіст Девід Бекхем з синами

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376364

Королівська родина Великобританії

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376393
Єлизавета ІІ - фото 376392
Єлизавета ІІ

Модель Хайді Клум і музикант Том Каулітц

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376366

Зіркові подруги Сальма Гаєк і Анджеліна Джолі

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376384

Дженніфер Еністон із друзями

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376386

Акторка Єва Лонгорія показала сина

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376367

Актор Антоніо Бандерас з дружиною

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376381

Акторка Мілла Йовович

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376373
Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376372

Моделі Кайя і Преслі Гербери влаштували свято дітям

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376374

Акторка Джуліанна Мур

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376379

Актор Х'ю Джекман з дружиною

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376380

Ангел Victoria's Secret Ізабель Гулар

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376383

Юна акторка Міллі Боббі Браун

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376385

Співак Джастін Бібер із дружиною Хейлі Болдвін

Роналду на морі, а Еністон – із друзями: як зірки відсвяткували Різдво - фото 376387

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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