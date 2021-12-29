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"Таємний Санта": 15 вдалих ідей для подарунків друзям та колегам
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"Таємний Санта" – це чудова новорічна традиція, завдяки якій на свята ніхто не залишається без подарунка. Нерідко ті, хто беруть участь у цій забаві, обмежують бюджет – у такий спосіб кожен отримує приблизно однакові за вартістю презенти. Тож ми вирішили допомогти вам у цьому і склали список ідей.
"Таємний Санта" – це анонімний обмін подарунками з колегами, друзями чи рідними. Незадовго до свята у капелюх кладуть загорнуті папірці з іменами учасників, після чого кожен виймає папірець з ім'ям людини, для якої потрібно підготувати подарунок. Здебільшого це невеличкі й водночас милі дрібнички, пише Радіо MAXIMUM.
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У нашій добірці ви знайдете 15 незвичайних та універсальних подарунків, які можна придбати всього за 500 гривень.
1. Термочашка
Надзвичайно практичний подарунок для зими. Термочашка довго зберігає тепло, а отже улюблені напої ще довго будуть залишатись гарячими та зігрівати довгими вечорами. А також її можна брати з собою у подорож, на прогулянку чи роботу. Така універсальна річ точно сподобається вашим друзям та близьким.
2. Навушники
Напевно, у сучасному світі не знайдеться жодної людини, якій би не знадобились навушники. Вони дозволяють слухати музику та аудіокниги, відповідати на дзвінки без виймання телефону, а також беззвучно переглядати улюблені фільми та грати в комп'ютерні ігри. Навіть якщо виявиться, що у вашого друга вже є навушники, додаткова пара ніколи не буде зайвою, оскільки вони часто губляться та ламаються.
Обираючи навушники, візьміть до уваги модель телефону та хобі людини, якій ви їх даруєте. Якщо ж у вас немає цієї інформації, то віддавайте перевагу бездротовому варіанту, адже такі навушники можна використовувати із будь-яким гаджетом.
3. Аксесуари
Чудовий вибір для подарунка, який завжди нагадуватимуть про вашу дружбу. Наприклад, можна придбати парні браслети чи кулони, які підкреслять важливість взаємозв'язку між вами.
4. Інфопродукти
Немає нічого ціннішого за знання, адже кожному з нас важливо займатися саморозвитком та вдосконалюватись у тій сфері, яка нам цікава. Тож подарунок у вигляді корисного інфопродукту, як-от стартовий курс онлайн-уроків англійської чи річний доступ до відеобібліотеки, буде дуже актуальним і обов'язково сподобається вашому другу чи подрузі.
5. Подарунковий сертифікат
Це справді креативний та оригінальний подарунок, який наповнить яскравими емоціями та назавжди залишить приємні спогади. Серед безлічі варіантів ви зможете вибрати той, який здається вам найбільш відповідним: це може бути сертифікат на масаж, відвідування VR-кімнати чи урок верхової їзди.
6. Теплий одяг
М'який та затишний светр, в'язаний шарф чи рукавиці – практичний та влучний подарунок у сезон холодів. Якщо ви не знаєте вподобань людини, якій шукаєте зимові речі, то обирайте якісні матеріали та універсальні кольори, наприклад, чорний, сірий, білий, бежевий або спокійні пастельні відтінки.
7. Грошовий сертифікат
Якщо сумніваєтесь, що зможете догодити людині, якій маєте приготувати новорічний подарунок, то сертифікат на певну суму – справді гарна ідея. Ваш друг чи подруга зможе самостійно вирішити, як розпорядитися виділеною сумою, та придбати для себе щось корисне.
8. Квитки на виставу чи фільм
Новорічно-різдвяна пора – це період відпусток та приємного дозвілля. Тож чому б не потішити друзів квитками на довгоочікувану прем'єру чи атмосферну театральну виставу? Щоб не помилитись із вибором фільму, заздалегідь поцікавтесь, якому жанру людина віддає перевагу та які у неї вподобання у кіномистецтві. Однак не зізнавайтесь, який саме подарунок ви запланували, щоб не зруйнувати ефект несподіванки.
9. Сушарка для взуття
Ще один дуже актуальний подарунок для холодної пори – електросушарка для взуття. Повернувшись додому після довгої прогулянки по засніжених вулицях, можна не хвилюватись за стан своїх чобіт, адже цей пристрій за лічені години висушить їх. Класична модель такої електросушарки складається з двох блоків, які поміщають всередину взуття, де вони нагріваються до 50–55 градусів Цельсія. Такої температура цілком достатньо не лише, щоб позбутися вологи, але й бактерій, що спричиняють неприємний запах.
10. Настільна гра для компанії
Захоплива настільна гра – це не лише відмінний подарунок, але й прекрасний спосіб весело провести час у компанії друзів. Стратегічні, пригодницькі, рухливі, розвиваючі, азартні – що б ви не вибрали, ваші друзі неабияк оцінять такий сюрприз.
11. Органайзер для документів
Такий подарунок буде корисний тим, хто часто подорожує або ж просто любить, аби все лежало на своїх місцях. Справді корисна річ, адже усі необхідні документи будуть завжди під рукою.
12. Електромасажер
Електричний масажер для шиї, спини чи ніг – дуже практична річ, яка потрібна усім. А особливо в сучасних реаліях, коли доводиться багато часу проводити за комп'ютером. Ваші друзі будуть щиро вдячні за такий завбачливий та корисний подарунок.
13. Ключниця
Оригінальна ключниця у вигляді смішних совенят, котиків чи будиночка – гарний та милий подарунок, який урізноманітнить інтер'єр та допоможе організувати простір для зберігання ключів.
14. Ароматичні палички, свічки чи дифузор
Невеличка, але така чудова річ, яка за лічені хвилини наповнює оселю приємними пахощами та затишком. Однак пам'ятайте, що запахи – річ індивідуальна, тому краще обирати ненав'язливі природні аромати.
15. Натуральні солодощі
Натуральні смаколики – завжди вдала ідея як для ласунів, так і для поціновувачів здорового харчування. Адже навіть ті, хто дотримується правильного раціону, також люблять поласувати смачненьким. Наприклад, ви можете приготувати солодощі самостійно або ж купити спеціальний подарунковий набір. Такий приємний подарунок оцінить кожен.
Обирайте той подарунок, який вам здається найбільш відповідним, загортайте у святковий папір та даруйте з задоволенням.
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