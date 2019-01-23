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Селена Гомес сильно погладшала: фанати її не впізнали

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Селена була у реабілітаційному центрі після емоційного зриву - фото 1
Селена була у реабілітаційному центрі після емоційного зриву / InStyle

Шанувальники насилу впізнали у співачці Селені Гомес свою улюбленицю.

Популярна співачка Селена Гомес останнім часом засмучує шанувальників негативними новинами про своє здоров'я.

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На додачу до цього її зовнішній вигляд помітно змінився. Не можна сказати, що Селена стала менш привабливою, хоча пишні дівчата завжди привертають увагу не тільки з позитивної сторони. На зміну її зовнішньому вигляду, де з S-ки Селена раптово перетворилася на мадам ХL могли вплинути різні чинники. Одним з таких може бути важка операція по трасплантації нирки співачці.

Такі хірургічні втручання потім вимагають не тільки прийняття медикаментів, але і неактивного способу життя якийсь час, щоб орган міг прижитися і функціонувати як треба. Однак більшість фанатів приписують її повноту чотирьохмісячному перебуванню в реабілітаційному центрі, куди Селена потрапила після емоційного зриву.

Селена Гомес сильно погладшала: фанати її не впізнали - фото 303211
Селена Гомес сильно погладшала: фанати її не впізнали

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Джерело: rtklive
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