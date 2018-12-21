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Археологи знайшли гру, якій 4 тисячі років

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Знайдено старадавню гру - фото 1
Знайдено старадавню гру

В Азербайджані знайшли настільну гру кочівників, якій понад 4000 років.

Співробітник Американського музею природної історії Волтер Кріс виявив незвичайну знахідку на території Азербайджану. Археолог знайшов настільну гру кочівників віком понад 4000 років.

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Гра під назвою "Гончі та шакали" або "58 лунок" була популярна в Єгипті і Месопотамії. Це відкриття стало першим для регіону, так як раніше у цій галузі схожих ігор знайдено не було. Також, на думку істориків, знахідка доводить, що місцеві пастухи підтримували контакт з торговцями з Близького Сходу. Археологи не повідомили, як саме відбувається процес гри у "Гончі та шакали", проте є думка, що ця гра була предком сучасних нард і крібеджа (карткова гра для двох гравців).

Гра 'Гончі та шакали' - фото 296622
Гра "Гончі та шакали"

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Джерело: kotaku
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