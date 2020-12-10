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Таємничий моноліт з'явився в Україні: фотофакт

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Моноліт у Києві - фото 1
Моноліт у Києві / facebook

На Замковій горі у Києві виявили загадковий моноліт. Раніше обеліски знаходили у США, Британії та Румунії.

Історія з таємничими об'єктами продовжилася в Україні. Судячи з знімків, тристоронній моноліт зроблений з матового металу. Хто його встановив і з якою метою поки невідомо.

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Як відомо, перший моноліт з'явився у пустелі штат Юта і зник через кілька днів. Пізніше схожий об'єкт виявили на півночі Румунії. Він пропав через чотири дні. Третій моноліт був знайдений у Каліфорнії, але його спіткала сумна доля: молоді люди перекинули обеліск і на його місці встановили хрест.

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Таємничий моноліт з'явився в Україні: фотофакт - фото 438571

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Таємничий моноліт з'явився в Україні: фотофакт - фото 438569

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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