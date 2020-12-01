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Названий найкрасивіший перстень на заручини у світі: чий він

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Кейт Міддлтон - фото 1
Кейт Міддлтон / gettyimages

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон очолила рейтинг, в якому її перстень визнали найпопулярнішим в світі.

Такий висновок зробила Рада з природних алмазів. Експерти створили опитування з двох тисяч учасників дослідження.

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Як відомо, знаменита прикраса дісталася Міддлтон від покійної принцеси Діани. Принц Вільям подарував їй 14-каратний сапфір в золотій оправі, прикрашений 14 натуральними діамантами. Так, за цей перстень віддали голоси 20% учасників опитування.

"Прикраса Кейт Міддлтон – найбільш впізнавана завдяки приголомшливим контрастом між яскраво-синім сапфіром і білими діамантами", – розповіла член ради з природних алмазів Ліза Левінсон. Варто відзначити, що прикраса потрапила в королівську сім'ю більше 30 років тому, коли принц Чарльз збирався зробити Діані пропозицію.

Названий найкрасивіший перстень на заручини у світі: чий він - фото 437515

Названий найкрасивіший перстень на заручини у світі: чий він - фото 437516

Названий найкрасивіший перстень на заручини у світі: чий він - фото 437517

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Джерело: dailymail
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