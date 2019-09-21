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Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд

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Вражаючі фото Чикаго - фото 1
Вражаючі фото Чикаго / instagram.com/msalisbu

Інженер за освітою показує через об'єктив своєї камери, якими ефектними можуть бути вуличні фото. Похмурі та різкі барви можуть зовсім змінювати сприйняття міста та змушувати затамувати подих. Зацініть!

Знайомтесь, Майкл Солсбері (Michael Salisbury) – фотограф з освітою інженера, який мешкає та працює у Чикаго. Вже майже 11 років він вдосконалює свої уміння та показує нові ракурси рідного і не тільки міста.

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Цього хлопця не дарма вважають тим, хто здатен змінити сприйняття міського ритму та надихати на зйомку. Майкл фокусується на архітектурній та вуличній фотографії, а також ділиться своїми роботами на своєму профілі в соцмережі Instagram. Не дивно, що за ним стежать понад 77 тис. осіб, адже його фото нагадують вигаданий Готем, у якому ось-ось має з'явитись новий лиходій.

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356466

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356467

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356468

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356469

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356470

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356471

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356472

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356473

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356474

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356475

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356476

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356477

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356478

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356479

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356480

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356481

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356482

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356483

Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд - фото 356484

Джерело всіх фото: instagram.com/msalisbu

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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