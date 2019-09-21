Таємничі вуличні фото від інженера, які змушують затримати погляд

Інженер за освітою показує через об'єктив своєї камери, якими ефектними можуть бути вуличні фото. Похмурі та різкі барви можуть зовсім змінювати сприйняття міста та змушувати затамувати подих. Зацініть!

Знайомтесь, Майкл Солсбері (Michael Salisbury) – фотограф з освітою інженера, який мешкає та працює у Чикаго. Вже майже 11 років він вдосконалює свої уміння та показує нові ракурси рідного і не тільки міста.

І ще: Названі найненависніші фотографії туристів з відпустки

Цього хлопця не дарма вважають тим, хто здатен змінити сприйняття міського ритму та надихати на зйомку. Майкл фокусується на архітектурній та вуличній фотографії, а також ділиться своїми роботами на своєму профілі в соцмережі Instagram. Не дивно, що за ним стежать понад 77 тис. осіб, адже його фото нагадують вигаданий Готем, у якому ось-ось має з'явитись новий лиходій.

Джерело всіх фото: instagram.com/msalisbu

Читайте також: Наймальовничіші куточки України з висоти польоту: приголомшливе відео підкорило мережу