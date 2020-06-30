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Таємна кімната на кухні здивувала мережу: відео

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Ідеальна таємна кімната - фото 1
Ідеальна таємна кімната

Не лише діти мріють про таємне місце, де могла б розважатись коли забажають, але у дорослих є всі шанси втілити таку ідею в реальність. І це відео лише ще один тому доказ!

На платформі Reddit користувач з ніком ggnewlover поділився захопливим відео з кухні, яке за лічені години піднялось у топи. Допис зібрав більше як 77 тисяч балів та понад тисячу коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як стіл на кухні трансформується у вхід до таємного підвалу. Сходи вниз відкривають доступ до винного і не тільки погребу, який багатьом користувачам нагадав Duty Free. У будь-якому випадку, майже не залишилось тих людей, які б не заздрили власнику цієї таємної кімнати.

This Amazing Secret Base from r/nextfuckinglevel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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