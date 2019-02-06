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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019

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TAYANNA анонсувала новий трек "Очі" - фото 1
TAYANNA анонсувала новий трек "Очі"

Співачка TAYANNA потішила шанувальників тизером нової композиції "Очі", яка ввійде до її третього студійного альбому. Саме ця пісня повинна була пролунати на Нацвідборі на Євробачення 2019. Зацініть!

Над записом нової пісні для альбому TAYANNA працювала спільно з саунд-продюсером Віталієм Телезіним. Разом із ним українська поп-зірка створювала кілька треків для альбому "Тримай мене", який був визнаний найкращим українським релізом 2017.

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Прикметно, що пісня "Очі" мала пролунати в Нацвідборі на Євробачення, але за день до жеребкування фаворитка конкурсу TAYANNA відмовилася брати участь. Трек вийде уже 8 лютого, а поки що слухайте тизер композиції та діліться своїми враженнями!

Тут більше: Чому TAYANNA сенсаційно покинула Нацвідбір на Євробачення

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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