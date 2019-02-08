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TAYANNA порадувала шанувальників сексуальним фото у ліжку

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TAYANNA - фото 1
TAYANNA / instagram

Популярна українська поп-виконавиця Тетяна Решетняк, більш відома як TAYANNA, поділилася з своїми підписниками в Instagram пікантною фотосесією у спальні.

Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram спокусливі знімки у чорно-білих тонах, при цьому здивувавши відсутністю вульгарності.

До слова: Слухайте новий хіт від TAYANNA, який міг би перемогти в Нацвідборі

"Всім хороших снів", – підписала TAYANNA кадр, чим викликала хвилю захоплення серед шанувальників.

Гортай серію знімків:

Всім гарних снів #Tayanna #очі

A post shared by TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) on

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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