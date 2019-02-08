TAYANNA порадувала шанувальників сексуальним фото у ліжку

Популярна українська поп-виконавиця Тетяна Решетняк, більш відома як TAYANNA, поділилася з своїми підписниками в Instagram пікантною фотосесією у спальні.

Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram спокусливі знімки у чорно-білих тонах, при цьому здивувавши відсутністю вульгарності.

До слова: Слухайте новий хіт від TAYANNA, який міг би перемогти в Нацвідборі

"Всім хороших снів", – підписала TAYANNA кадр, чим викликала хвилю захоплення серед шанувальників.

Гортай серію знімків:

Читайте також: Тіна Кароль заінтригувала шанувальників загадковим знімком